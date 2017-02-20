Крупный контракт: Россия начнет поставку танков Т-90МС на Ближний Восток

Россия подписала крупный контракт на поставку танков Т-90МС в одну из стран Ближнего Востока.

Также ведутся переговоры о поставках вооружений в Саудовскую Аравию и Турцию.

Контракт на поставку танков

Контракт на поставку Т-90МС был подписан еще в декабре, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе выставки IDEX-2017.

По словам чиновника, заключению соглашения предшествовал ряд тестовых испытаний техники.

Танк Т-90МС — экспортный вариантом танка Т-90АМ, разработанного для российской армии. Танк представили публике в 2011 году в рамках Восьмой международной выставки вооружений Russian Expo Arms. Производством боевой машины занимается корпорация "Уралвагонзавод"

Кооперация с ОАЭ

Ранее на полях IDEX-2017 было подписано соглашение о развитии промышленной кооперации в области военно-технической продукции между Россией и ОАЭ. От России в церемонии участвовал Денис Мантуров, от эмиратской — министр обороны, наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Зейид Аль Нахайян.

Соглашения в перспективе предусматривает установку 30-миллиметрового боевого модуля производства "Уралвагонзавода" на боевые машины эмиратского производства.

Также, как заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов , Россия и ОАЭ подписали меморандум о намерении эмиратами закупить самолеты "Сухого".

По словам Мантурова, ОАЭ заинтересовал российский истребитель Су-35. Кроме того, по его словам, стороны договорились "развивать проект по истребителю пятого поколения, легкому истребителю, который будет разрабатываться с участием эмиратской стороны".

Мантуров добавил, что Россия и ОАЭ обсудят последующую модернизацию ЗРПК "Панцирь С1".

Также министр обсудил с эмиратскими официальными лицами сотрудничество в инфраструктурных проектах, в том числе в области железных дорог и целлюлозной промышленности. По его словам, в рамках сотрудничества будут созданы четыре целлюлозно-бумажные комбината: в Сибири, на Дальнем Востоке и в европейской части России.

С-400 для Турции

Второй страной, с которой будет заключен контракт на поставки новейших ЗРС С-400, может стать Турция.

Концерна "Алмаз-Антей" готов поставить комплексы Анкаре в случае подписания контракта, несмотря на общую загруженность предприятия заказами, заявил Мантуров.

С-400 стоят на вооружении российской армии с 2007 года. Единственной страной, с которой заключен контракт о поставках, является Китай. Кроме того, идут переговоры о поставках комплекса в Индию.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" предназначен для поражения на дальней и средней дистанции всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, тактические баллистические и крылатые ракеты, гиперзвуковые цели.

Переговоры с Саудовской Аравией

Также переговоры о поставках вооружений ведутся с Саудовской Аравией

"Действительно, у нас велись переговоры с саудовской стороной по этому вопросу. Как по военным самолетам, так и по сухопутью. Я не могу говорить о деталях, но переговоры ведутся", — подтвердил эту информацию министр.

Он уточнил, что общие продажи российского оружия в этом году, по прогнозам, составят примерно 14 миллиардов долларов.

Зарекомендовавшее оружие

Игорь Севастьянов. Российское оружие отлично зарекомендовало себя на Ближнем Востоке в ходе проведения антитеррористических операций последних лет, ранее заявил заместитель генерального директора АО "Рособоронэкспорт

По его словам, Ближний Восток традиционно рассматривается Россией как один из важнейших в плане военно-технического сотрудничества регионов, поэтому

Рособоронэкспорт предлагает на этом рынке как самые современные образцы вооружения и военной техники, так и услуги по модернизации уже имеющейся техники советского и российского производства.

Он отметил, что специалисты Рособоронэкспорта ожидают повышенный интерес иностранных заказчиков к целому ряду образцов новейших вооружений, среди которых "многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, зенитная ракетная система С-400 "Триумф", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и переносный зенитный ракетный комплекс "Игла-С".