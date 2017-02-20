Украина представила беспилотный противотанковый комплекс «Фантом»

Украина на выставке IDEX-2017 в ОАЭ представила новую модификацию беспилотного многоцелевого тактического транспортного средства «Фантом», сообщает Укроборонпроа.

Отмечается, что в «Фантом» интегрирован противотанковый ракетный комплекс «Барьер».

Сообщается, что он способен поражать тяжело и легкобронированные цели на расстоянии от 100 до 5 тысяч метров. Также «Фантом» укомплектован поворотной платформой для различных видов вооружений.

Транспортное средство снабжено двигателем с полным приводом, независимой подвеской и гидравлической тормозной системой.

Отмечается, что связь между центром управления и «Фантомом» обеспечивается средствами по защищенному радиоканалу радиусом действия до 10 км или же через оптоволоконный кабель длиной до 5 км.