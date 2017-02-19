Авианосная группа ВМС США приступила к патрулированию в Южно-Китайском море

Американская авианосная ударная группа начала патрулировать Южно-Китайское море на фоне напряженной ситуации по спорным границам в регионе.

"Корабли авианосной группы, включая авианосец класса "Нимиц" "Карл Винсон", в сопровождении эсминцев начали рутинные операции в Южно-Китайском море 18 февраля", — говорится в пресс-релизе ВМС США.

Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон еще до вступления в должность заявил, что США должны послать Китаю "ясный сигнал" о недопустимости его действий на спорных островах в Южно-Китайском море. Он также назвал незаконным строительство Китаем искусственных островов в море. В Пекине ответили, что действуют законно и в рамках своего территориального суверенитета.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.