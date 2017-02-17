В Минобороны рассказали о задаче трубопроводных войск

Обеспечение горюче-смазочными материалами группировки Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии является важнейшей задачей трубопроводных войск и службы горючего российской армии, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков

"Особо важным в деятельности трубопроводных войск и службы горючего с 2015 года по настоящее время является обеспечение горючим группировки ВКС в Сирии. В короткие сроки там была создана соответствующая материальная база, уникальная логистическая система — "сирийский экспресс", обеспечившая оперативные поставки горюче-смазочных материалов в соответствии с необходимой потребностью войск", — сказал он на военно-исторической конференции по случаю 65-летия создания трубопроводных войск и 81-й годовщины образования службы горючего.

"В настоящее время на авиабазе Хмеймим введен в строй централизованный заправщик топливом с возможностью заправки 20 самолетов одновременно", — рассказал замминистра, отметив, что в будущем "система подачи горючего войскам в Сирии будет усовершенствована за счет использования магистральных сборно-разборных трубопроводов третьего поколения на основе труб из высокопрочных металлокомпозитов".

Булгаков напомнил, что в 2016 году Вооруженным силам РФ было поставлено более 2 млн тонн нефтепродуктов, из них 1,3 млн тонн авиационного топлива для заправки воздушных судов и 40 тысяч тонн мазута для кораблей ВМФ. "Это позволило обеспечить вылеты самолетов дальней авиации в различные регионы мира и военное присутствие кораблей Военно-морского флота в Мировом океане", — подчеркнул замглавы военного ведомства

Он также отметил, что в 2014-2015 годах военные трубопроводчики "с честью выполнили поставленные правительством РФ задачи по обеспечению водой населения Республики Крым". Так, в 2014 году было развернуто 80 км полевых магистральных трубопроводов (ПМТ) и подано 700 тысяч тонн питьевой воды жителям Судакско-Феодосийского района, а в 2015 году по 48 линиям ПМТ общей протяженностью 250 км подано 1,7 млн тонн воды в Северо-Крымский канал.

"Использование военными трубопроводчиками ПМТ позволило избежать гуманитарной катастрофы в Крыму, обеспечив водой население и промышленность республики", — констатировал Булгаков.