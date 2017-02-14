NYT: Россия тайно развернула новую крылатую ракету

США считают, что Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Причиной обвинения стало развертывание подразделений крылатых ракет наземного базирования класса «земля-земля». Об этом сообщает издание New York Times

В материале издания журналисты ссылаются на источники в администрации президента США Дональда Трампа . По данным газеты, один батальон располагается на полигоне «Капустин Яр», второй – «на операционной базе где-то в стране». Американские разведслужбы убрали из кодового названия ракет SSC-X-8 букву X, что свидетельствует о том, что данное оружие не находится на стадии разработки.

В одном из интервью Трамп заявил, что готов обсуждать отмену антироссийских санкций в обмен на новую сделку с Москвой, которая бы предполагала значительное сокращение ядерного оружия.

Договор РСМД был заключен между США и СССР в 1987 году. Договоренности запрещают сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысяч километров. Обе стороны обвиняют другу друга в нарушении договора.