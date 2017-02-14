New York Times сообщила о «тайном» размещении Россией крылатых ракет

Россия якобы «тайно» разместила новые крылатые ракеты, несмотря на жалобы со стороны американских чиновников о нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пишет The New York Times со ссылкой на источники в администрации США . Договор был подписан СССР и США в 1987 году и помог положить конец «холодной войне».

По данным издания, у России есть два батальона с запрещенными договором крылатыми ракетами. Один из них находится на ракетном военном полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. Другой был перемещен в декабре 2016 года с полигона на операционную базу «в какую-то другую часть страны», сообщает один из источников газеты.