Начато производство новой бомбы для «убийцы подлодок»

«Бомба унифицирована для применения с самолетов Ил-38, Ту-142М, вертолета Ка-28. Ее размещение согласовано с создателями противолодочного вертолета Ми-14ПЛ», - рассказали разработчики.

Отмечается, что сброшенная с воздушного судна бомба, несколько минут определяет местоположение подводной лодки, а затем «Загон» устремляется к цели, пробивает корпус и устраивает взрыв изнутри.

«Убийцей подлодок» называют противолодочный вертолет-амфибию Ми-14ПЛ. В советское время в его арсенал входила глубинная ядерная бомба 8Ф59, которая гарантированно уничтожала все субмарины в радиусе километра.