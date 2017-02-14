Начато производство новой бомбы для «убийцы подлодок»

Научно-исследовательский инженерный институт в Подмосковье завершил разработку корректируемой противолодочной авиабомбы "Загон-2", сообщили в пресс-службе института. Началось серийное производство боеприпаса по заказу Минобороны РФ.

- Бомба унифицирована для применения с самолетов Ил-38, Ту-142М, вертолета Ка-28. Ее размещение согласовано с создателями противолодочного вертолета Ми-14ПЛ, - рассказали разработчики.

Сброшенный с борта воздушного судна на парашюте "Загон" несколько минут проводит на поверхности воды, разыскивая подлодку при помощи активной гидроакустической системы. Обнаружив цель, бомба устремляется к ней, кумулятивно-фугасным зарядом пробивает корпус субмарины и устраивает взрыв внутри.

Глубина поражения подлодок до 600 метров, вес боевой части бомбы 35 килограммов. Даже при 200-метровой ошибке целеуказания вероятность поражения подлодки серией из шести авиабомб составляет 60 процентов.

Противолодочный вертолет-амфибию Ми-14ПЛ за боевые возможности прозвали "убийцей подлодок". В советское время в его арсенал входила глубинная ядерная бомба 8Ф59, гарантированно уничтожавшая субмарины в радиусе километра. В конце 80-х годов звено Ми-14 нашло и поразило в советских территориальных водах подлодку НАТО - вероятно, американскую. В 1996 году под сильным давлением США вертолет сняли с вооружения.

На военно-морском салоне 2015 года был представлен проект возобновления производства "убийцы подлодок". Выпускать глубоко модернизированную версию вертолета предполагается в Казани.