В Западном военном округе началась внезапная проверка боеготовности

Внезапная проверка боевой готовности соединений и воинских частей стартовала в Западном военном округе, сообщает пресс-служба ЗВО.

"Сегодня в соответствии с решением врио командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенанта Виктора Астапова стартовала внезапная проверка соединений и воинских частей округа", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в высшие степени боевой готовности приведены мотострелковые, артиллерийские, ракетные и зенитно-ракетные бригады, бригады управления, подразделения обеспечения, бригада армейской авиации, ленинградская военно-морская база, а также военные комиссариаты Санкт-Петербурга, Псковской, Новгородской областей и Карелии.