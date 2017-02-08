В Сирии замечен Т-90 редкой модификации

Сирийская армия на своем официальном Youtube-канале опубликовала видеозапись уникального российского танка Т-90К в бою.

Т-90К – это командирская версия российского основного боевого танка T-90 («Владимир»), которая отличается подвижностью. Также Т-90К оснащен особым комплектом средств связи и навигации. Кроме того от ранних моделей он отличался литой, а не сварной башней и более мощным 1000-сильным двигателем В-92С2.

То, что правительственная армия приняла на вооружение «классическую» модификацию Т-90 и улучшенный вариант Т-90А, уже не секрет. Но командирский танк впервые попал в кадр.