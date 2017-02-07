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Глава «Уралвагонзавода» назвал дату старта серийного производства «Арматы»
Российский танк «Армата» будет запущен в серийное производство в 2018 году. С таким заявлением выступил генеральный директор «Уралвагонзавода» Олег Сиенко. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Это будет следующий, 2018 год, но нам надо сократить сроки испытаний», - заявил Сиенко.
Как отмечается в публикации, Т-14, более известный как «Армата», - это первый в мире танк третьего послевоенного поколения. На публике танк впервые появился в 2015 года во время парада победы в Москве. Разработкой боевой машины занимались специалисты«Уралвагонзавода». Эксперты отмечают высокую защищенность экипажа «Арматы» и возможность устанавливать на боевую машину новейшие виды вооружений. Согласно планам российского оборонного ведомства, к 2020 году в вооруженные силы России поступят 2300 танков «Армата».
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