В ВКС РФ началась внезапная проверка

«Сегодня в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач начата внезапная проверка Воздушно-космических сил», — сказал Шойгу.

Мероприятия начались утром в 9 часов.

Шойгу отметил, что при проверке особое внимание уделяется состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. Со всеми проверяемыми воинскими частями и подразделениями проведут тактические учения и контрольные занятия.

Заместителям министра обороны РФ и руководителям центральных органов военного управления Шойгу также поручил обеспечить выполнение практических мероприятий, организовать работу подчиненных должностных лиц по направлениям ответственности в рамках внезапной проверки.