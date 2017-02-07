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В ВКС РФ началась внезапная проверка
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о начале внезапной проверки в ВКС, передает РИА Новости.
«Сегодня в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач начата внезапная проверка Воздушно-космических сил», — сказал Шойгу.
Мероприятия начались утром в 9 часов.
Шойгу отметил, что при проверке особое внимание уделяется состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. Со всеми проверяемыми воинскими частями и подразделениями проведут тактические учения и контрольные занятия.
Заместителям министра обороны РФ и руководителям центральных органов военного управления Шойгу также поручил обеспечить выполнение практических мероприятий, организовать работу подчиненных должностных лиц по направлениям ответственности в рамках внезапной проверки.
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