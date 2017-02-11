Американский спутник-шпион дважды пролетел над базой Балтийского флота

Спутник радиолокационной разведки США типа «Топаз» в пятницу, 10 февраля, дважды пролетел над главной военно-морской базой Балтийского флота в городе Балтийске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных сайтов, отслеживающих космические объекты на орбите Земли.

По информации порталов, спутник Национального управления военно-космической разведки также прошел над Донбассом, в ходе очередного витка он пролетел над территорией Луганской и Донецкой областей.

10 февраля американский самолет RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным SHAM75 совершил подлет к границам России на Балтике для выполнения очередного оперативного задания. Борт вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании, осуществлял радиотехническую разведку вблизи границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.

В последние месяцы резко возросла интенсивность полетов американских разведывательных самолетов у российских границ. Так, 14 января RC-135W приблизился к российской территории со стороны Польши. В тот же день разведывательный полет вел самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623, который подлетел к российскому побережью со стороны Балтийского моря.

23 ноября 2016 года противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon подлетел к месту дислокации российской корабельной группы во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море. Ранее в том же месяце два американских военных самолета приблизились к границам РФ на Балтике и базе ВМФ в Сирии.