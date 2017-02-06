СМИ узнали о небоеспособности двух третей ударной палубной авиации ВМС США

Две трети палубных самолетов семейства F/A-18 в составе авиации ВМС США небоеспособны, сообщает Defense News

62 процента от списочного состава машин этого типа в данный момент не эксплуатируются. Из них 27 процентов находятся в глубоком резерве, а 35 процентов ждут запчасти для ремонта.

53 процента (около 1,7 тысячи летательных аппаратов) всей авиации флота ВМС США не эксплуатируются. Это вдвое выше среднего показателя за всю историю ВМС США.

Главной причиной эксперты назвали нехватку средств на ремонт, а также сроки текущего технического обслуживания. Отмечаются, что есть задержки с поставками запчастей и вынужденный вывод в резерв авиатехники, на полноценное содержание которой нет денег.

Военные эксперты отмечают, что если Конгресс и дальше будет затягивать сроки утверждения военного бюджета, то в будущем ситуация только осложнится.