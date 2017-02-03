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Глава Роскосмоса анонсировал коммерческий пуск ракеты-носителя "Протон"
Глава Роскосмоса Игорь Комаров заявил, что коммерческий пуск ракеты-носителя "Протон" запланирован на начало апреля, передает РИА "Новости".
"Мы можем сейчас говорить, что первый пуск (сейчас переговоры ведутся с заказчиком), но коммерческий пуск "Протона" произойдет в начале апреля… и он не затронет государственный заказ", — подчеркнул он. Комаров отметил, что все ракетоносители, которые будут запущены по госзаказу, уже есть в наличии.
"То есть все ракетоносители, которые в этом году должны быть запущены по государственному заказу, они есть в наличии", — сказал глава Роскосмоса.
Ранее вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин заявил, что причинами отзыва двигателей второй и третьей ступеней ракет-носителей "Протон-М" являются слабая культура производства на воронежском заводе и низкие зарплаты работников.
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