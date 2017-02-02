В Черное море вошел оснащенный крылатыми ракетами эсминец ВМС США

В акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец ВМС США Porter DDG 78. На борту корабля размещена система противоракетной обороны Aegis с крылатыми ракетами Tomahawk. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на агентство «Интерфакс»

Наш старый знакомый эсминец ВМС США USS Porter уже в Чёрном море... pic.twitter.com/TyaCV88RnA — Злой Одессит (@zloy_odessit) 2 февраля 2017 г.

В публикации сообщается, что американский корабль присоединился к ракетному фрегату ВМС Испании Almirante Juan de Borbón и канадскому фрегату St. John’s. Отмечается, что все три корабля примут участие в учениях «Морской щит 2017», который проходит с 1 по 10 февраля в Черном море. Кроме того, в учениях задействованы румынские, турецкие и болгарские военные корабли и субмарины. По данным британских СМИ, в Черное море также направлен эсминец Королевского Военно-морского флота Великобритании Diamond. Он возглавляет корабельную группу постоянной готовности SNMG 2 Североатлантического альянса (НАТО).

В сообщении отмечается, что корабль Porter DDG 78, а также эсминцы ВМС США Ross, Donald Cook и Carney являются составными частями программы построения европейской системы противоракетной обороны. Также в эту систему входят размещенные в Польше и Румынии наземные базы ПРО Aegis. Корабли нечерноморских стран могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток, согласно конвенции Монтре.