Миссия ОБСЕ зафиксировала в Авдеевке присутствие танков и РСЗО

Наблюдатели миссии ОБСЕ на Украине зафиксировали присутствие танков и реактивных систем залпового огня в контролируемой украинскими силовиками Авдеевке.

Об этом говорится в отчёте миссии за 1 февряла.

«В нарушение соответствующих линий отвода в контролируемых правительством районах: два РСЗО (БМ-21), движущиеся на восток по дороге М04 в Нетайлово (22 километра к северо-западу от Донецка), два РСЗО (БМ-21) в сопровождении грузовика с крытым грузовым отсеком, движущегося на север по дороге Н-20 в трех километрах к юго-востоку от Волновахи (53 километра к югу от Донецка), четыре танка (Т-64), припаркованные за зданием в Авдеевке», — говорится в документе.

Ранее корреспондент BBC заявил, что в Авдеевке появились танки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Украинская сторона опровергла эти данные.