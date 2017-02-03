Наблюдатели ОБСЕ заметили в Авдеевке танки и РСЗО

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине заметили танки и реактивные системы залпового огня (РСЗО) в подконтрольной Киеву Авдеевке. Об это говорится в ежедневном отчете от 1 февраля.

«В подконтрольных правительству районах наблюдатели видели две РСЗО (БМ 21), двигавшиеся на восток по автодороге M04 в село Нетайлово (22 километра к северо западу от Донецка), еще две РСЗО (БМ-21) в сопровождении тентованного грузовика, двигавшиеся на север по автодороге H20 в трех километрах к юго востоку от г. Волноваха (53 километра к югу от Донецка), а также четыре танка (Т-64) за зданием в Авдеевке, что является нарушением соответствующих линий отвода», — говорится в документе.

Там также отмечается, что на неподконтрольных украинскому руководству территориях наблюдатели заметили два грузовика военного типа, буксирующих в сторону Макеевки,по артиллерийской системе неустановленного типа с зачехленными стволами и один аналогичный грузовик, везший артсистему на юг возле Ясиноватой.

3 февраля заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что за сутки украинские военные более 1600 раз обстреляли территорию ДНР. «Тяжелая артиллерия применялась 374 раз, реактивные системы залпового огня 40 раз, минометы различного калибра 429, БМП – 53, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие – 721 раз», — цитирует его Донецкое агентство новостей (ДАН).

Ранее оно со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР сообщило о гибели в Калининском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ двух мирных жителей. Еще 13 гражданских, в том числе двое детей не старше 10 лет, были ранены

В последние дни отмечается обострение конфликта на юго-востоке Украины. Наиболее ожесточенные бои развернулись возле Авдеевки, борьба ведется, главным образом, промзону, в районе которой находится важный транспортный узел — Ясиноватская развязка.