Ми-24 устроили бой с «Терминаторами» над Сибирью

Ми-24 авиабазы Толмачево и транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ "Терминатор" провели учебный воздушный бой в небе над Западной Сибирью и поразили наземные цели на полигоне, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Российскую газету».

В маневрах были задействованы 10 вертолетов и около 50 военнослужащих.

Официальный представитель Центрального военного округа Ярослав Рощупкин рассказал, что летчики выполнили сложный пилотаж, чтобы занять выгодные углы атаки и поразить воздушные цели. Они также разыграли выход из-под ответного огня, провели воздушную разведку и нанесли "удары" по высаженному тактическому десанту противника.

«Во время воздушных маневров летчики отработали поиск неподготовленных площадок для приземления, взлет и посадку в сложных метеоусловиях, доставку военных грузов и перевозку "раненых" под огнем "противника», - сказал Рощупкин.