Соединение ВВО в Хабаровске поднято по тревоге

Министерства обороны РФ. В Хабаровске связисты были подняты по тревоге в рамках проверки боеготовности, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт

Бойцы колонной покинули часть на спецтехнике. Совершив марш в район выполнения учебно-боевой задачи, подразделения связистов развернули подвижной пункт управления.

«В ходе мероприятий проверки боевой готовности личным составом соединения были отработаны нормативы развертывания аппаратных связи и организована система управления войсками в интересах командования округом по каналам спутниковой и радиорелейной связи, а также засекреченная и видеоконференцсвязь», - отмечается в сообщении.

Также воины-связисты выполнили маскировку полевого пункта управления и отработали вводные по отражению внезапного нападения диверсионной группы условного противника.

К проверке привлекли весь личный состав соединения управления ВВО.