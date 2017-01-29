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В США скрыли неудачный запуск ракеты Trident
Военные могли скрыть информацию о неудачном запуске баллистической ракеты Trident в 2011 году, сообщает Рамблер/новости со ссылкой на издание Sunday Times.
Документы, опубликованные Министерством обороны США, свидетельствуют о том, что более £ 1,4 млрд было потрачено на устранение неисправностей и модернизацию системы наведения ракет.
Неполадки в системе наведения Trident II D5 случались неоднократно. Они могут быть связаны с химическими реакциями, которые происходят при длительном хранении ракет. На прошлой неделе британский премьер Тереза Мэй заявила,что по прежнему не сомневается в эффективности Trident, даже после того, как из-за неисправности запущенная с подлодки ракета Trident II D5 сошла с курса летом прошлого года. Британское правительство несколько месяцев скрывало неудачный испытательный запуск баллистической ракеты.
Как пишет издание, надежность ракеты вызывает вопросы.
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