Вооруженные силы Латвии сообщили, что видели российский корабль близ ее вод

Вооруженные силы Латвии сообщили о прохождении российского корабля в нескольких милях от территориальных вод республики.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в десяти морских милях от территориальных вод обнаружено присутствие корабля класса "Бира", — говорится в опубликованном в ночь на воскресенье сообщении. Территориальные воды ограничены обычно 12 морскими милями от берега. Расстояние между берегом Латвии и шведским островом Готланд — около 90 миль.

Патрульные самолеты НАТО 25 января заметили над Балтийским морем вблизи внешних границ территориальных вод Латвии два истребителя российских вооруженных сил Су-24 и Ан-26, говорится в сообщении.

По данным Минобороны Латвии, российские военные самолеты и корабли приближались к границам республики в 2016 году 209 раз, в 2015 году более 270 раз, в 2014 году — свыше 250 раз.