Секреты новой «Точки опоры»: эксперт о скрытых возможностях МиГ-35

Сегодня в подмосковных Луховицах проходит презентация новейшего российского истребителя МиГ-35 (по кодификации НАТО : Fulcrum F – «Точка опоры»). О том, почему это событие так важно для российских ВКС и армии в целом, чем именно новый самолет отличается от своего предшественника МиГ-29, мы попросили рассказать одного из ведущих отечественных авиационных экспертов-аналитиков Владимира Карнозова

Презентация самолета МиГ-35 нового облика проходит 26–27 января 2017 года на авиазаводе в Луховицах. Ее главная цель – привлечь внимание мировой общественности и, главное, иностранных покупателей подобной техники к линейке легких фронтовых истребителей прославленного коллектива опытного конструкторского бюро имени Артема Ивановича Микояна (ныне входит в состав РСК «МиГ» ). МиГ-35 представляет обновленный вариант хорошо известного МиГ-29, который был спроектирован московскими специалистами в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века.

МиГ-35 создан для завоевания превосходства в воздухе, работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной ПВО противника. Он способен поражать как воздушные, так и наземные и надводные цели. В чем же главные преимущества нового российского истребителя?

Скрытая сила

Главное отличие МиГ-35 от МиГ-29 образца 1982 года – многофункциональность. Помимо выполнения задач перехвата и завоевания превосходства в воздухе, новая машина способна наносить высокоточные удары как управляемыми (ракеты, корректируемые авиабомбы), так и неуправляемыми (свободнопадающие бомбы, НУРС) средствами поражения по наземным и морским целям.

МиГ-35 нового облика использует платформу (планер, двигатели, отдельные бортовые системы) корабельного истребителя МиГ-29К/КУБ, что уже стоит на вооружении ВМС Индии и ВМФ России. Машины этого типа выполняют полеты с авианосцев INS Vikramaditya проекта 11430 и «Адмирал Кузнецов» проекта 11435. Это роднит российскую машину с весьма успешным американским F/A-18E/F Super Hornet. Он тоже создавался по заданию военных моряков для эксплуатации с авианосцев, но нашел покупателей за пределами США и в варианте аэродромного базирования. Подобный подход позволяет снизить расходы на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) и стоимость единицы серийной продукции, сократить расходы на ремонт и эксплуатацию за счет унификации парка боевой авиации.

Несмотря на внешнее сходство с предшественником (а геометрические размеры отличаются несущественно), МиГ-35 фактически представляет полностью новый летательный аппарат, разработанный с широким использованием цифровых методов проектирования (по безбумажной технологии). Цифровая электро-дистанционная система управления полетом заменила традиционную гидромеханическую. Самолет стал более комфортным в пилотировании, мягче реагирует на перемещения ручки.

Обновленную машину отличают увеличенные дальность полета (более 3000 километров, увеличивается при дозаправке в воздухе, для чего уставлена специальная система) и боевая нагрузка (заявляется до семи тонн). Это повлекло за собой рост максимальной взлетной массы с 18 тонн (МиГ-29) до 25 тонн. Повышение веса потребовало увеличения площади крыла с целью сохранения маневренных качеств. Приемлемые взлетно-посадочные характеристики обеспечены более развитой механизацией крыла.

Электронный мозг

Информационно-управляющее поле кабины: вместо электромеханических (стрелочных) приборов установлены многофункциональные индикаторы (МФИ) на цветных жидкокристаллических панелях высокого разрешения с различными режимами изображения информации. Благодаря им рабочее место экипажа как бы настраивается на специфику конкретного полета, адаптируется под конкретную задачу, что решается летчиком при очередном боевом (или учебном) вылете. Это не только облегчает пилотирование, но и дает возможность применения расширенной номенклатуры управляемого оружия (в случае, когда используются УР и КАБ с головками самонаведения, изображение с которых передается на борт летательного аппарата).

В последние несколько лет отечественные ученые и инженеры проделали большую работу по совершенствованию бортовой электрооптики. Создание МиГ-35 нового облика – еще один важный шаг в данном направлении. На борту самолета нашли применение станции, представляющие комбинацию различных сенсоров (теплопеленгаторов, лазерных дальномеров), которые используются совместно при решении задач поиска целей, их захвата и автоматического сопровождения, наведения управляемого оружия и т. п. Причем в данном контексте речь идет о широком спектре как воздушных, так и наземных целей. Применение пассивных средств (какими в основном являются электрооптические) вместо активных (например, радиолокационных) значительно повышает свойства незаметности летательного аппарата (который в противном случае легко обнаруживается по собственному излучению).

«Глаза» и «зубы» «Точки опоры»

Ожидается, что изюминкой нового МиГ-35 станет радиолокационная станция. Предполагается, что вместо радара с механическим сканированием луча (Н-019 на МиГ-29 и «Жук-М» на МиГ-29К/КУБ) новая машина будет оснащена гораздо более мощной БРЛС (предположительно, «Жук-А») с электронным сканированием и активными элементами (приемопередатчиками). Это даст возможность не только нарастить дальность обнаружения (до 150–200 километров), сопровождения и обстрела целей, но и увеличить количество одновременно атакуемых объектов противника (с одного-двух у МиГ-29 и четырех у МиГ-29К/КУБ до восьми-десяти). Кроме того, технологии электронного сканирования дают возможность расширить число различных режимов работы БРЛС как в режиме «воздух – воздух», так и в режиме «воздух – поверхность». Современные радары с активными антеннами также могут использоваться как средство ведения радиоэлектронной борьбы (ослеплять вражеские РЛС помехами и даже выводить их из строя мощными направленными импульсами).

Как ожидается, МиГ-35 нового облика будет способен нести большое число типов новых средств поражения, которые были разработаны в последние годы, в том числе и для оснащения истребителя пятого поколения (ПАК ФА, Т-50). Среди них – ракеты повышенной дальности стрельбы, в сотни километров, включая гиперзвуковые.

Легкий самолет, серьезные цели

Важность МиГ-35 заключается в его комплементарном сочетании с более тяжелыми боевыми авиационными комплексами, представленными самолетами разработки ОКБ имени П. О. Сухого (ПАК ФА, Су-35, Су-34, Су-30СМ). Правильное сочетание в парке военно-воздушных сил легких и тяжелых истребителей (ВВС США – порядка 1000 легких F-16 и 500 тяжелых F-15) позволит проводить крупные воздушные операции с оптимальным расходованием ресурсов, что крайне важно в условиях войн XXI века (включая гибридные, сетевые, центрические и т. п.). Благодаря этому уменьшаются потребные затраты (финансовых средств, топлива, иных ресурсов) в расчете на одну уничтоженную цель, увеличивается число одновременно атакуемых целей, повышается выживаемость авиационной группировки (особенно в условиях мощного противодействия авиации и зенитных средств противника).

Тяжелые истребители конструкции ОКБ им. П. О. Сухого многим хороши, но они и дороги. Более легкий МиГ доступен большему числу покупателей, особенно из небогатых стран. Меньшая закупочная цена и стоимость в обслуживании и эксплуатации (а сейчас модно говорить о «стоимости жизненного цикла») традиционно отличала изделия ОКБ имени А. И. Микояна, что и сделало их весьма популярными в развивающихся государствах.

Династия «МиГ»

Официальные представители ОАК заявляют о переговорах с иностранными заказчиками, количество которых может со временем составить несколько десятков государств. Во всяком случае, достоверно известно, что на сегодняшнюю презентацию приглашены 35 представителей иностранных государств.

Например, Индия закупила и выпустила по лицензии более 1000 экземпляров МиГ-21. По всей видимости, этот тип летательных аппаратов войдет в историю мировой авиации как самый массовый сверхзвуковой истребитель. При благоприятном стечении обстоятельств МиГ-35 станет достойным продолжением линии легких фронтовых истребителей прославленной «фирмы». А бренд «МиГ», который давно принят в мире как синоним словосочетания «русский истребитель», станет хорошим подспорьем для сотрудников Рособоронэкспорта ФСВТС и других структур, занимающихся вопросами реализации продукции российского оборонно-промышленного комплекса за рубежом.

МиГ-35 – образец высокотехнологичной продукции отечественного производства, которая может найти значительный платежеспособный спрос на мировом рынке, измеряемый сотнями экземпляров и десятками миллиардов долларов.

Текст: Владимир Карнозов