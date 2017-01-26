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Американский эксперт назвал Т-15 "супероружием русской армии"
Обозреватель американского журнала The National Interest Дэйв Маджумдар назвал тяжелую боевую машину пехоты Т-15 «супероружием русской армии», сообщают Рамблер/новости.
Он отметил, что, находясь в тени основного танка Т-14, Т-15 является во многом революционной и относиться к ней следует с большой осторожностью.
Данная БМП обладает сопоставимым с Т-14 уровнем защиты. Главной особенностью новой бронемашины является система активной защиты, которая подкреплена встроенной динамической защитой «Малахит» и комплексами пассивной брони.
Эксперт указывает, что раньше они использовались в основном для обеспечения огневой поддержки, а сейчас Т-15 может участвовать в сражениях вместе с Т-14.
Среди российских специалистов нет единого мнения о необходимости столь высокой защищенности боевой машины. Также у техники с активной защитой есть недостатки: находясь в действии, такие комплексы могут ранить или убить находящегося вблизи солдата.
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