Киев запланировал новые стрельбы недалеко от Крыма

Livejournal. Украинские власти проведут 27 января очередные ракетные стрельбы вблизи Крыма. Учения пройдут на полигоне в Татарбунарском районе в Одесской области. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт военного эксперта Диану Михайлову

Согласно изменениям в правилах проведения полетов (NOTAM), выпущенных киевскими властями, правила полетов изменятся в двух районах над Черным морем. В конце ноября-начале декабря 2016 года украинские власти планировали провести ракетные стрельбы в небе над Крымом, однако под давлением российских властей отказались от этой идеи и перенесли зону стрельб в нейтральные воды.