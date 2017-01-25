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Киев запланировал новые стрельбы недалеко от Крыма
Фото: Министерство обороны Украины
Украинские власти проведут 27 января очередные ракетные стрельбы вблизи Крыма. Учения пройдут на полигоне в Татарбунарском районе в Одесской области. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт военного эксперта Диану Михайлову в Livejournal.
Согласно изменениям в правилах проведения полетов (NOTAM), выпущенных киевскими властями, правила полетов изменятся в двух районах над Черным морем. В конце ноября-начале декабря 2016 года украинские власти планировали провести ракетные стрельбы в небе над Крымом, однако под давлением российских властей отказались от этой идеи и перенесли зону стрельб в нейтральные воды.
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