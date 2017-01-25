Глава минобороны Британии назвал «кораблем позора» авианосец «Адмирал Кузнецов»

«Мы присмотрим за «Адмиралом Кузнецовым», пока тот крадется обратно в Россию. (Это – прим. Рамблер/новости) корабль позора, миссией которого было приумножить страдания жителей Сирии», — заявил Фэллон.

В Английском канале российскую авианосную группу во главе с «Адмиралом Кузнецовым» встретили шесть кораблей Североатлантического альянса (НАТО) и корабли военно-морских сил Великобритании. По словам Фэллона, ВМФ Британии следят «за каждым шагом этих кораблей» для обеспечения безопасности страны. Как стало известно 24 января, власти Великобритании потратили более 1,6 миллионов евро на слежку за российской авианосной группой. В эту сумму входят зарплаты персонала разведывательных кораблей и расходы на топливо.

Крейсер «Адмирал Кузнецов» покинул Североморск и выдвинулся к средиземноморскому побережью Сирии в октябре 2016 года. Корабль в сопровождении нескольких судов направился к Сирии для авиационной поддержки группировки Воздушно-космических сил России (ВКС РФ). Экипаж крейсера выполнил поставленную задачу, корабль 17 января направился обратно в Североморск. В Североморск авианосная группа прибудет 9 февраля.