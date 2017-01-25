Российская армия получила оружие, работающие по СМС

Российская армия получила на вооружение модернизированный комплекс "Леер-3", состоящий из 10 БПЛА "Орлан", которыйе смогут отправлять СМС, аудио- и видеосообщения на сотовые телефоны, сообщают "Известия". Дроны уже прошли испытания в рамках российской операции в Сирии.

Главная задача нового комплекса – подавлять вышки сотовой связи. Первые "Лееры" поступили на вооружение еще в 2015 году, однако не всегда могли работать с сетями поколения 3G и 4G. Однако новые дроны легко справляются с такими сетями, "глушат" базовые станции и занимают их место.

Отмечается, что дроны оснащены специальными "глушилками" и одноразовыми передатчиками помех.