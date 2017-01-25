Росгвардия отказалась от саперных танков

Командование Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) полностью избавится от тяжелых гусеничных инженерных машин, созданных на базе танков. Они предназначены для расчистки завалов, рытья окопов и прокладки путепроводов в ходе масштабных военных конфликтов. Во внутренних войсках эта техника не использовалась более 15 лет. С этого года «саперные танки» будут заменяться на современные колесные бульдозеры и экскаваторы на базе автомобилей «КамАЗ» и «Урал».

В настоящее время на вооружении инженерных подразделений Росгвардии стоят инженерные машины ИМР-2, путепрокладчики БАТ-2М и быстроходные траншейные машины БТМ-3. Вся эта техника создавалась российскими конструкторами для «большой» войны. Внутренним войскам МВД они достались от Минобороны в середине 1990-х годов, когда ВВ занимались наведением конституционного порядка на Северном Кавказе.

— Решение о снятии машин с вооружения принято в конце прошлого года, — рассказал «Известиям» начальник инженерного управления Росгвардии генерал-лейтенант Александр Заровнятных. — По мере истечения технического ресурса машины будут списываться и заменяться современными, на колесном шасси. Машину для быстрого рытья траншей БТМ-3 мы использовали в последний раз в 1997 году, когда была идея «окопать» Чеченскую Республику рвом. ИМР-2 крайний раз применили в 2001 году, тогда с ее помощью провели разминирование. В настоящее время перед войсками Росгвардии стоят задачи обеспечения правопорядка в городах. Поэтому нам нужна колесная техника, способная передвигаться по асфальту.

БТМ-3 создана в СССР еще в 70-х годах прошлого века. Машина смонтирована на базе тяжелого артиллерийского тягача АТ-Т, в кузове которого находится рабочий агрегат из стального колеса с ковшами. Оно опускается за машину и крутится, выкапывая канаву. Боевая «землеройка» способна за час прокопать траншею длиной 350 м.

Путепрокладчик БАТ-2 на базе тягача МТ-Т предназначен для прокладки путей в зоне боевых действий, очистки дорог от снега, кустарника, различных обломков и предметов, препятствующих движению, а также для оборудования съездов в обрывах и крутых местах, засыпки противотанковых рвов, траншей, канав, рыхления мерзлых грунтов и грузоподъемных работ.

ИМР-2 сделан на базе танка Т-72 и используется для проделывания проходов, расчистки завалов и разрушений при инженерном обеспечении боевых действий войск, в том числе и на радиоактивно зараженной местности. Для выполнения этих задач машины оснащаются бульдозерным отвалом, крановым оборудованием, а также ковшом, скребком и буром.

Военный эксперт Олег Желтоножко рассказал «Известиям», что смена инженерной техники назрела давно. Большинство образцов, стоящих на вооружении, созданы еще во времена СССР. К ним нет запасных частей, и их поддержание в боевой готовности обходится значительно дороже, чем закупка современных систем.

— Колесные платформы обходятся дешевле в эксплуатации, чем гусеничная техника, —рассказывает Желтоножко. — Кроме того, на них сегодня устанавливается больше различного оборудования, чем это было раньше. Одна из задач, стоящих перед Росгвардией, — ликвидация совместно с МЧС последствий техногенных катастроф. Мало кто знает, но в 2012 году именно военнослужащие и техника внутренних войск принимали активное участие в ликвидации последствий наводнения в Крымске.