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На 201-й российской военной базе объявлена тревога
Крупнейшая российская военная база в Таджикистане провела учения по освобождению от условных террористов. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
По легенде, подразделение антитеррора 201-й военной базы получило сигнал тревоги и срочно отправилось в район захваченного условными боевиками здания. Под прикрытием бронетехники военные блокировали и уничтожили условных террористов. Также они отработали поиск и уничтожение самодельных бомб.
По данным РИА Новости, командование базы особенно выделило оперативность и слаженность работы подразделений.
201-я военная база дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Исходя из подписанного в 2012 году соглашения, она будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
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