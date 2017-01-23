На 201-й российской военной базе объявлена тревога

Крупнейшая российская военная база в Таджикистане провела учения по освобождению от условных террористов. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

По легенде, подразделение антитеррора 201-й военной базы получило сигнал тревоги и срочно отправилось в район захваченного условными боевиками здания. Под прикрытием бронетехники военные блокировали и уничтожили условных террористов. Также они отработали поиск и уничтожение самодельных бомб.

По данным РИА Новости, командование базы особенно выделило оперативность и слаженность работы подразделений.

201-я военная база дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Исходя из подписанного в 2012 году соглашения, она будет находиться в Таджикистане до 2042 года.