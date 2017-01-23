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Российские военные подняты по тревоге в Таджикистане
На 201-й российской военной базе в Таджикистане объявлена учебная тревога. Согласно легенде маневров группа террористов захватила одно из зданий.
По словам командования, на таких учениях все приближено к реальным боевым условиям.
К захваченному зданию спецназ подошел вплотную под прикрытием бронетехники, затем блокировал и уничтожил боевиков. Далее за пошла группа разминирования, которая нашла и обезвредила заложенные террористами самодельные взрывные устройства.
Военнослужащие должны научиться быстро принимать решения. Этому на тренировках уделяют особое внимание.
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