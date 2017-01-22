Российский корабль вызвал ажиотаж в Японии

Российский военный корабль «Адмирал Трибуц» вызвал бурю эмоций в Японии, собрав огромные очереди из жаждущих попасть на борт, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«Сегодня на корабле проходит день открытых дверей - выстроилась огромная очередь из местных жителей, желающих попасть на борт», - рассказали в посольстве РФ в Японии.

Противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» прибыл в Японию с дружественным визитом в составе отряда Тихоокеанского флота. Сейчас корабль находится в японском порту Майдзуру.

23 января должны состояться российско-японские военно-морские учения по спасению на море САРЕКС, в рамках которых российские и японские корабли отработают в Японском море совместные действия по спасению терпящих бедствие.

Корабли ТОФ отправились из Владивостока в дальний поход в октябре 2016 года. Они уже побывали в портах Индии, Филиппин, Индонезии и Южной Кореи.