Московская система ПРО засекла десять пусков ракет за год

Минобороны РФ рассказали РИА Новости , что защищающие Москву соединения ПВО-ПРО в 2016 году выявили более десяти реальных пусков ракет. Об этом сообщают Рамблер/новости.

В военном ведомстве уточнили, что в прошлом году столичные соединения ПВО-ПРО провели более 750 тренировок по обнаружению баллистических ракет.

Во время учений более 200 военнослужащих ежедневно работали с условными целями. В ходе этих работ и были зафиксированы пуски баллистических ракет и ракет космического назначения, выполненных с российских полигонов, космодромов, а также из морских акваторий.

Соединение противоракетной обороны входит в состав 1-й армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил России. Оно существует уже 55 лет. Центральным элементом системы ПРО является радиолокационная станция «Дон-2Н».