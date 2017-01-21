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Экс-командующий ВДВ: Поставки в десантные войска "истребителей танков" начнутся уже в этом году
Уже в 2017 году в десантные войска начнутся поставки новейшей самоходной противотанковой пушки. Испытания "Спрут-СДМ-1", модернизированного "истребителя танков", близятся к завершению. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов, передает "Интерфакс".
По его словам, "Спрут" будет востребован армейцами.
Отмечается, что не имеющий западных аналогов "Спрут-СДМ-1" сменит самоходную пушку предыдущей модификации - "Спрут-СД".
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