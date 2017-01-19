«Вертолеты России» поставят Росгвардии партию модернизированных Ми-8

«Вертолеты Ми-8АМТШ планируется применять для авиационной поддержки подразделений Росгвардии, в том числе при выполнении задач по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, противодействию терроризму, охране важных государственных объектов и оказании содействия пограничным органам в охране государственной границы», - говорится в сообщении холдинга.

Передача машин запланирована на последний квартал 2017 года, вертолеты будут размещены в одной из частей Росгвардии в Северной Осетии. Отмечается, что производство вертолетов обеспечит Улан-Удэнский авиационный завод

Ми-8АМТШ - российский многоцелевой вертолет, предназначен для перевозки до 36 человек и до 4 тонн грузов. Машина оснащена современным вооружением и системой повышения боевой живучести, что делает эффективным его применение в спецоперациях.