Российский флот планирует до 2022 года модернизировать пять БПК

Пять больших противолодочных кораблей (БПК) проекта 1155 до 2022 года пройдут ремонт и модернизацию с обновлением радиотехнического вооружения и систем жизнеобеспечения. Об этом сообщил журналистам официальный представитель ВМФ России Игорь Дыгало.

"В период до 2022 года ремонт и модернизацию на судоремонтных предприятиях Севера и Дальнего Востока пройдут пять больших противолодочных кораблей проекта 1155, входящих в состав Северного и Тихоокеанского флотов", - сказал он.

Он уточнил, что на кораблях "будет проделан большой объем работ по обновлению систем жизнеобеспечения и радиотехнического вооружения".