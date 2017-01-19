Российский флот планирует до 2022 года модернизировать пять БПК
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ТАСС

Российский флот планирует до 2022 года модернизировать пять БПК

Российский флот планирует до 2022 года модернизировать пять БПК
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Пять больших противолодочных кораблей (БПК) проекта 1155 до 2022 года пройдут ремонт и модернизацию с обновлением радиотехнического вооружения и систем жизнеобеспечения. Об этом сообщил журналистам официальный представитель ВМФ России Игорь Дыгало.
"В период до 2022 года ремонт и модернизацию на судоремонтных предприятиях Севера и Дальнего Востока пройдут пять больших противолодочных кораблей проекта 1155, входящих в состав Северного и Тихоокеанского флотов", - сказал он.
Он уточнил, что на кораблях "будет проделан большой объем работ по обновлению систем жизнеобеспечения и радиотехнического вооружения".
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