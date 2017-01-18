Под Анапой выловили беспилотник НАТО

Оперативные службы подняли из Черного моря у Благовещенской косы близ Анапы беспилотный летательный аппарат, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах Краснодарского края.

Пойманный аппарат является беспилотной реактивной мишенью Do-DT 25, используемой для учений войск НАТО , уточнил военный блог. Аппарат разработан в 90-х годах по заказу министерства обороны ФРГ компанией Dornier GmbН - одним из "обломков" знаменитой авиастроительной фирмы Dornier. После объединения в 1996 году ее основной части с американской Fairchild Aircraft часть узкоспециализированных производств Dornier отошла Airbus. В создании Do-DT 25 принимал участие и университет Штутгарта.

Серийное производство машины началось в 2002 году. Беспилотник существует в большом количестве модификаций, поставляется в десяток с лишним стран и массово применяется во время учений НАТО.

Do-DT 25 - самая крупная и распространенная версия аппарата. Она оснащается двумя миниатюрными турбореактивными двигателями, имеет стартовую массу 150 килограммов, скорость до 540 км/ч и управляется по радио на расстоянии до 100 километров. Запуск производится с пневматической катапульты, посадка - если аппарат уцелеет - парашютная.

Вероятно выловленный у Анапы аппарат использовался в ходе военно-морских учений НАТО Sea Breeze в июне 2016 года, а затем, упав в воду, носился по волнам Черного моря.