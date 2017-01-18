США создадут свою «Армату» через 15 лет

В США разрабатывают высокотехнологичную танковую платформу следующего поколения. Идущая модернизация основного танка американской армии «Абрамс» станет последней, говорят ответственные чиновники Пентагона . Сейчас идет работа над концепцией машины, которая придет ему на замену к 2030-м годам. Новый танк станет легче, получит универсальные снаряды, меняющие свои свойства под конкретную задачу, самые современные датчики и возможность управления беспилотниками из собственной кабины, а его системы будут интегрированы в сети управления для сетецентрической войны.

Автобронетанковый центр по исследованиям, созданию и модернизации боевых бронированных машин сухопутных войск США (Army's Tank Automotive Research, Development and Engineering Center, TARDEC) занят разработкой концепций для будущих высокотехнологичных танковых платформ, пишет американский военный обозреватель Крис Осборн в своем издании Warrior.

Пока речь идет о первых этапах по созданию новых танков — концептуальной работе и моделированию. До первого образца «в металле» еще далеко, но сухопутные войска США уже сейчас формулируют свои взгляды на будущую машину.

Предполагается, что новая боевая бронированная машина будет способна обнаруживать и уничтожать более широкий спектр целей, включая беспилотные летательные аппараты, оснащенные лазерным оружием и даже артиллерийские снаряды противника в полете. Поступит на оснащение вооруженных сил США она должна в 2030-х годах.

В некоторой степени новый танк будет основываться на заделах, созданных бронированными машинами предыдущих поколений.

Однако в Пентагоне считают, что у находящегося сейчас на вооружении армии США основного боевого танка M1A2 SEP «Абрамс» есть пределы модернизации, объяснил генерал-майор Дэвид Бассетт, ответственный за разработку «Наземных боевых систем».

Поэтому TARDEC, по его словам, занят разработкой «боевой бронированный машины будущего». Бассетт также подчеркнул важность концептуальной работы — моделирования и дизайна — для определения окончательного облика новой бронетехники.

«Мы осознаем, что существуют и определенные пределы в том, что мы собираемся создать, даже если мы собираемся сделать это с нуля. Но у нас также есть ясное осознание того, что мы не сможем воплотить наши пожелания в жизнь в боевых бронированных машинах, уже находящихся в настоящее время на вооружении», – пояснил генерал.

Константин Макиенко. Появлению нового основного боевого танка будет предшествовать модернизация «Абрамса» до уровня M1A2 SEP v4 в 2020-х годах, напомнил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий

По словам эксперта, это будет вариант «Абрамса» с существенно расширенными огневыми возможностями. Предполагается, что танк будет оснащен последним поколением различных датчиков с резко увеличенным радиусом действия: лазерным дальномером, видеокамерами, метеорологическими датчиками и лазерными приемниками, предупреждающими о возможном применении по танку оружия противника. Оборудование машин также будет приспособлено для ведения сетецентрических боевых действий, в том числе с передачей данных о применяемых боеприпасах.

К 120-мм пушке будут поставлены модернизированными многоцелевыми снаряды типа AMP (Advanced Multi-Purpose, AMP ammunition), которые будут обладать одновременно контактным взрывателем, взрывателем с задержкой и с возможностью воздушного взрыва. Последнее позволит оператору, не перезаряжая орудие, выбрать наиболее подходящий тип детонации для поражения конкретного типа целей — пехоты, бронетехники или сооружений.

Это существенно упростит логистику.

Сейчас американская армия и корпус морской пехоты используют бронебойные подкалиберные снаряды M829A1 и M829A3 плюс снаряды для борьбы с множеством различных целей, включая M830 HEAT-MP-T (кумулятивный калиберный), M830A1 HEAT-MP-T (кумулятивный подкалиберный), M908 HE-OR-T (осколочно-фугасный) и M1028 Canister (кассетный).

Испытания «Абрамса», модернизированного до уровня SEP v4, предполагается начать в 2021 году. Разработчики утверждают, что «Абрамс», доведенный до уровня v4, будет намного более совершенным танком, чем первые образцы этой боевой машины, поступившие в войска несколько десятилетий назад. Тем не менее существующая платформа «Абрамса» вряд ли сможет быть обновлена еще раз.

Конструкторы считают, что перспективная боевая бронированная машина армии США должна иметь новую силовую установку, быть существенно легче и мобильнее, обладать большими возможностями по интеграции нового оружия, а также максимальными возможностями по ведению сетецентрических боевых действий, в том числе возможностью управлять беспилотными летательными аппаратами.

Хотя тактико-технические требования к танку будущего все еще формируются, генерал-майор Бассетт объяснил, что платформа следующего поколения будет использовать более легкую композитную броню. «Мы создадим перспективную защиту нового танка с нуля», – сказал Бассетт. Ставится задача достичь равной или большей защищенности с намного более легкими весовыми характеристиками будущей боевой машины.

Как пояснил Бассетт, определенные изменения в технологии производства могли бы уменьшить вес относительно «Абрамса» по меньшей мере на 20%. Сейчас вес основного боевого танка армии США — 72 тонны.

Главная же идея, по мнению Бассета, состоит в том, чтобы создать боевую бронированную машину с открытой архитектурой, чтобы в будущем быстро применять на ней новые технологии, как только они появятся. Генерал напомнил, что в конце 1970-х «Абрамс» поступил на вооружение армии США со 105-миллиметровым орудием, однако модернизационный ресурс танка позволил в короткие сроки разместить в башне машины 120-мм пушку.

«У перспективной боевой бронированной машины должна быть физическая адаптируемость к изменениям в области традиционной борьбы снаряда с броней, а равно и к другим угрозам на поле боя. Армия должна думать о росте подобных возможностей», – соглашается Рики Смит, заместитель начальника штаба департамента Пентагона, отвечающего за обучение персонала и доктринальные разработки.

В качестве примера Смит привел автомобили «Хамви» (Humvee от HMMWV, High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle или высокоподвижное многоцелевое колесное транспортное средство), известный многим в своем гражданском варианте — Hummer. Оказалось, что они не располагали необходимым модернизационным ресурсом и потенциалом, чтобы адекватно ответить на особенности ведения минной войны в Ираке.

Новый танк будет спроектирован с дополнительным пространством для размещения систем управления, личного состава и боеприпасов. Он будет в состоянии управлять дронами, использующими его собственные встроенные сети командования и управления.

Беспилотники смогут существенно увеличить возможности сухопутных войск. Они в состоянии вести разведку и поражать противника управляемым оружием, в то время как экипажи боевых машин могут оставаться на безопасных расстояниях. Генерал Бассетт и разработчики фирмы General Dynamics заявили Warrior, что подобный способ ведения боевых действий уже апробирован как для современных, так и для перспективных танков.

Новые активные системы защиты найдут применение как на танках «Абрамс» последних модификаций, так и на перспективных бронированных машинах.

Используя компьютерные алгоритмы, технологии контроля за огнем противника, бортовые датчики и средства уничтожения снарядов противника, активные системы защиты проектируются таким образом, чтобы обнаружить, отследить и уничтожить снаряды противника в течение миллисекунд.

Подразделение «Наземные системы» фирмы General Dynamics, используя собственные инновации, уже сейчас проектируют активную систему защиты, которая органичным образом будет встроена в танк. В Пентагоне сейчас анализируют возможность ее применения уже на новых «Абрамсах», говорят представители компании.

Использование наиболее оптимальным образом забронированного пространства в новой боевой машине, разумное распределение веса и потребления электроэнергии позволит новому танку быть более экономичным и обеспечивать лучшую защиту экипажу.

«Если вы располагаете силовой установкой меньшей мощности, то у вас возникнут проблемы с мобильностью боевой бронированной машины, а если у вас больший объем забронированного пространства, вы получаете больше возможностей для размещения дополнительных систем и оборудования», — говорит Рики Смит.

Модернизированные танки «Абрамс» пока будут использовать мобильный вспомогательный блок питания, чтобы использовать дополнительную электроэнергию для увеличения своих боевых возможностей по управлению и поддержке оружия. Дополнительное питание потребуется в частности для лазерных боевых систем.

При этом в Вооруженных силах США, прежде всего в целях экономии, пока отказались от планов по созданию наземной боевой машины (Ground Combat Vehicle, GCV) следующего поколения. Однако некоторые инновации, технологии и системы оружия, которые отрабатывались в ходе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ над GCV, ускорят создание перспективного боевого танка.

В частности, на новом танке может быть использована 30-миллиметровая пушка XM813, которая была разработана научно-исследовательским центром вооружений на базе пушки MK44 производства Orbital ATK. XM813.

По словам разработчиков, она сможет стрелять высокоточными снарядами воздушного подрыва со скоростью 200 снарядов в минуту. Это позволит уничтожать пехоту в укрытиях, дроны и множество других целей.

В качестве основного новый танк, скорее всего, будет использовать футуристическое облегченное 120-миллиметровое орудие ХМ360. Его вначале разрабатывали в рамках программы будущих боевых систем армии США (Future Combat Systems, FCS). Затем эта программа была отменена. Однако наработки FCS продолжают использоваться при создании новых образцов вооружения и военной техники.

ХМ360 способно применять все существующие и перспективные боеприпасы, имеет модульный механизм заряжания, новый клиновой затвор, встроенные датчики, которые позволят экипажу контролировать состояние орудия и противооткатных устройств без контакта с ним и другие нововведения. При этом вес пушки составляет примерно половину от веса 120-мм орудия «Абрамса».

К середине 2020-х годов планируется построить и представить на испытания первый прототип американского танка будущего. Несколько следующих лет будут отведены на продолжение проверок и доводку техники. К середине 2030-х годов танк должен будет пойти в серию, после чего начнется постепенная замена имеющихся в войсках машин «Абрамс» на перспективную боевую бронированную машину.

При этом российский военные планируют закупать отечественный танк нового поколения Т-14 на платформе «Армата» уже к 2020-м годам, говорил в интервью «Газете.Ru» заместитель министра обороны Юрий Борисов . Сейчас первые предсерийные образцы поступили в войска на испытания.