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СМИ: новейший истребитель МиГ-35 официально представят в конце января
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) и Российская самолётостроительная корпорация «МиГ» проведут официальную презентацию лёгкого истребителя МиГ-35 в конце января, первые государственные испытания будут проведены в феврале. Об этом сообщает газета «Известия».
По информации источников издания, самолёт уже готов к передаче на испытания.
Ранее СМИ сообщили, что ВКС России планируют увеличить число истребителей до 700 к 2025 году.
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