Под Анапой выловили беспилотник НАТО

Сотрудники оперативных служб Краснодарского края 15 января нашли в Черном море в районе Анапы беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс»

Собеседник агентства в оперативных службах заявил, что беспилотник Airbus Direct Targets был обнаружен вблизи Благовещенской косы недалеко от побережья. Сейчас специалисты пытаются установить, кому он принадлежит, для чего предназначался и как упал в море.

Судя по фотографиям беспилотника, которые появились в интернете, его длина составляет около двух метров, он черного цвета и имеет бортовой номер 646, а также отметку «А06» и маркировки «Direct targets» (с англ. «непосредственная мишень» или «прямой объект»). На корпусе аппарата нет серьезных повреждений, но есть следы от недолгого пребывания в соленой воде.

По данным «Комсомольской правды» , такие беспилотники с двумя реактивными двигателями запускают военные, а затем тренируются на них, обстреливая оружием с инфракрасным наведением.