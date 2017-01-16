NI опубликовал карту ракетных систем НАТО и России

На карте можно посмотреть дальность ударов российского оружия для поражения наземных целей, зенитных систем и оружия морского базирования, расположенного у российских границ. Как уточняет издание, карту не стоит считать исчерпывающей, кроме того, точки расположения морских орудий на ней фиксированные, хотя в случае реального конфликта их месторасположение может меняться.

Также на карте изображена дальность действия морских орудий НАТО и расположение ключевых портов высадки, в которые альянс может доставлять подкрепления по морю или по воздуху.

Исходя из анализа данных, издание приходит к выводу, что военный конфликт между Россией и НАТО будет хаотичным, жестоким и кошмарным.

The National Interest напоминает, что на прошлой неделе в Польшу прибыли 3,5 тысячи американских военнослужащих в рамках ротации усиленного военного контингента НАТО, в задачи которого входит противостояние России. Однако, считает издание, в случае реального конфликта даже такое количество войск может столкнуться с большими проблемами при продвижении на Восток.