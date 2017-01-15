Источник: Россия оставит в Сирии С-300 и комплексы «Бастион»

Несмотря на сокращение российской группировки в Сирии, зенитные ракетные системы С-300 и береговые комплексы «Бастион» будут прикрывать пункт базирования ВМФ России в Тартусе, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Прикрытие с воздуха и моря пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и дальше будет обеспечиваться зенитно-ракетными системами С-300, а также береговыми ракетными комплексами «Бастион» с крылатыми ракетами», — рассказал источник агентству.

Ранее источник сообщал, что Россия также намерена модернизировать пункт ВМФ страны в порту города Тартус для возможности захода крейсеров.