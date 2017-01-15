Россия оставит в Сирии С-300 и комплексы «Бастион»

Сокращение российской группировки в Сирии не коснется зенитных ракетных систем С-300 и береговых комплексов «Бастион» в средиземноморском порту Тартус.

Они будут прикрывать расположенный здесь 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.

«Прикрытие с воздуха и моря пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и дальше будет обеспечиваться зенитно-ракетными системами С-300, а также береговыми ракетными комплексами "Бастион" с крылатыми ракетами», - сообщил информированный источник, передают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс»

Ранее сообщалось, что в планах России модернизировать пункт ВМФ в Тартусе, чтобы сюда могли заходить крейсеры.