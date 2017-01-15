Россия оставит в Сирии С-300 и комплексы «Бастион»
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Рамблер/новости

Россия оставит в Сирии С-300 и комплексы «Бастион»

Сокращение российской группировки в Сирии не коснется зенитных ракетных систем С-300 и береговых комплексов «Бастион» в средиземноморском порту Тартус.
Они будут прикрывать расположенный здесь 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.
«Прикрытие с воздуха и моря пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и дальше будет обеспечиваться зенитно-ракетными системами С-300, а также береговыми ракетными комплексами "Бастион" с крылатыми ракетами», - сообщил информированный источник, передают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что в планах России модернизировать пункт ВМФ в Тартусе, чтобы сюда могли заходить крейсеры.
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