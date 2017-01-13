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Die Welt: боевики ИГ нашли слабое место «неуязвимых» немецких танков
Фото: Flickr/ U.S. Army Europe Images
Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» обнаружили слабое место немецких танков «Леопард 2А4». Эта техника долгое время считалась «неуязвимой». Террористам удалось подбить 10 таких танков, стоявших на вооружении турецкой армии. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету Die Welt.
Танки данной модели использовались разными странами международной коалиции во время военных кампаний в Косово и Афганистане. Даже боевики запрещенного в России движения «Талибан», на вооружении которых были относительно современные противотанковые системы, не могли подбить эти боевые машины. В публикации отмечается, что возможной причиной такого «провала» могли стать неопытность турецких экипажей или ошибки высшего командования армии Турции. Журналисты подчеркивают, что террористы атаковали с четким пониманием, в какие части танков нужно наносить удары. В публикации отмечается, что данные танки разрабатывались для фронтальных дуэлей, а с тыльной стороны машины недостаточно бронированы. Кроме того, 60-тонный танк не предназначен для ведения боевых действия в черте города, так как огромный вес танка делает его уязвимым для вражеских ракет на улицах. Впрочем, журналисты Die Welt отмечают, что в новых модификациях немецкие инженеры, вероятно, исправят существующие недостатки конструкции.
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