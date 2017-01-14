Американский и шведский разведчики подлетели к России

Самолеты ВВС США и Швеции одновременно провели разведку у границ Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

Стратегический американский разведчик RC-135W под номером 62-4138 вылетел с базы Милденхолл в Великобритании и провел разведку у российских границ. Одновременно со стороны моря, предположительно, с этой же целью к российскому побережью на юге Балтики подлетел разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 под номером 102003.

Уточняется, что американский самолет ежедневно в течение недели совершал разведполеты у границ России на юге Балтики, как со стороны Польши, так и со стороны Балтийского моря, пишет "Интерфакс".