Истребители Су-27 перехватили американский самолет-разведчик

Американский самолет-разведчик RC-135W был перехвачен у границ России вблизи Калининградской области. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс»

В публикации агентство ссылается на западные авиационные сайты, отслеживающие передвижение военной авиации. Как отмечается в сообщении, самолет с бортовым номером 62-4138 и позывным BEMUD14 вел радиотехническую разведку у российских границ. Полет самолета, взлетевшего с авиабазы «Милденхолл» в Великобритании, проходил на высоте 9,7 тысяч метров. На перехват разведывательного аппарата вылетели российские истребители Су-27.