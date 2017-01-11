На Балтике истребители Су-27 перехватили американский самолет-разведчик

Западные авиационные сайты, отслеживающих передвижения военной авиации сообщили об очередном случае подлета к российским границам на Балтике самолета-разведчика ВВС США RC-135W.

По их данным, самолет с бортовым номером 62-4138 и позывным BEMUD14 вылетел с авиабазы "Милденхолл" в Великобритании.

Радиотехническую разведку он вел у границ Калининградской области на высоте 9,7 тыс. метров.

На его перехват с калининградской авиабазы поднимались российские истребители Су-27.