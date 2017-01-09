Минобороны защитит режимные объекты «фонарями-охранниками»

Министерство обороны получит новейшую охранную систему, которая сделает штабы, военные городки и аэродромы неприступными для незаметного проникновения вражеских диверсантов и разведчиков. Новейшая система защиты периметра «Редан-125», разработанная Научно-исследовательским и конструкторским институтом радиоэлектронной техники (НИКИРЭТ), состоит из множества отдельных модулей, замаскированных под уличные фонари. Они создают между собой электромагнитное поле, которое засекает всех приблизившихся к объекту нарушителей. В том числе и тех, кто сделал подкоп.

Каждый обнаруживающий элемент комплекса выглядит как круглый плафон обычного уличного светильника. Он может устанавливаться как на фонарный столб, так и на металлическую стойку непосредственно на здание. В зависимости от местоположения диаметр фонаря может варьироваться от 20 до 40 см.Внутри каждого модуля находятся блоки приема и передачи, создающие между двумя элементами комплекса дублирующие друг друга зоны обнаружения. Фонари-охранники «видят» друг друга на расстоянии до 150 м.

— В настоящее время все работы по изделию завершены, оно прошло все испытания и подтвердило свои характеристики, — рассказали «Известиям» в пресс-службе НИКИРЭТ. — Ведутся переговоры о поставках системы Минобороны. «Редан-125» также вызывал интерес и у других силовых структур.

«Редан-125» работает по принципу радиолокационной системы, создавая между модулями поле и каждые несколько секунд проверяя его показатели. Человек, попавший в такую зону, немедленно вызывает возмущение поля, которое регистрируется приемниками модулей. Они подают сигнал на пульт оператора, извещая его между какими элементами комплекса обнаружено нарушение. Сам пульт оператора ПКУ (пульт контроля универсальный) — это небольшой планшетный компьютер, на котором видны контуры нарушителя, направление его движения, а также имущество и оружие, которое он несет.

— В настоящее время для охраны объектов используются обзорные видеокамеры и так называемый лазерный периметр — невидимые лучи лазера, перекрывающие периметр объекта и наиболее уязвимые места, — рассказал «Известиям» военный эксперт Олег Желтоножко . — «Редан» имеет серьезные преимущества перед такими системами. У обзорных видеокамер есть мертвые зоны, а на эффективность лазеров, если они находятся на улице, сильно влияют погодные условия, в частности дождь и снег. «Редан» же создает электромагнитное поле, которое не имеет мертвых зон и не зависит от погоды.

По словам эксперта, наблюдение за периметром объектов должно быть скрытным. Иначе преступник или диверсант-разведчик может быстро отследить местонахождение камер, лазерных датчиков и их внешних блоков управления.

— Зная расположение систем охраны, противнику не составит труда придумать план по их преодолению, — пояснил Олег Желтоножко. — Скрытая же охранная система, такая как «Редан», сможет ввести злоумышленника или вражеского диверсанта в заблуждение, создав у него ложное ощущение незащищенности объекта, на который он может проникнуть. В этом случае задержать его не составит труда.