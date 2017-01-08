Российские военные получат стреляющие под водой автоматы

В силовые структуры России в 2018 году поступят автоматы АДС, умеющие стрелять как на суше, так и под водой. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Военное обозрение».

Новый вид стрелкового оружия называется АДС - автомат двухсредный специальный.

«АДС позволяет вести огонь на суше и под водой. Для того, чтобы стрелять в другой среде, нужен минимальный набор манипуляций», - заявил директор ЦКИБ спортивно-охотничьего оружия Алексей Сорокин.

При смене режима стрельбы («вода» и «воздух») стрелку не нужно менять боеприпас, достаточно просто осуществить переключение с одного режима стрельбы на другой.

По словам Сорокина, уже есть контракты и заказы со стороны Минобороны РФ, ФСБ РФ, Росгвардии и МВД. Серийное производство и поставки в войска начнутся в следующем году.

Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) - предприятие оборонпрома, расположенное в Туле. Разрабатывает стрелковое вооружение для армии, полиции, антитеррористических подразделений.