КНДР поставила цель по завершению разработки МБР

Северокорейский дипломат Тхэ Ён Хо рассказал, когда КНДР поставила цель завершить разработку межконтинентальных баллистических ракет и подходящих для них ядерных боеголовок. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

В интервью агентству «Рёнхап» Тхэ Ён Хо, бывший советник-посланник (второй по важности пост) посольства КНДР в Лондоне, сообщил, что завершение данной разработки должно произойти до 2018 года: «Используя политический перелом, в частности выборы в США и Республике Корея, Северная Корея для себя определила цель к концу 2017 — началу 2018 года завершить создание ракет, способных нанести удар по США, и уменьшить габариты ядерных боеголовок для оснащения ими таких ракет».

В 2016 году северокорейский дипломат бежал в Южную Корею из Великобритании.