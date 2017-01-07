На боевое дежурство в Крыму заступил ЗРК «Панцирь-С»

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» заступил на боевое дежурство в Крыму, передает RNS со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«В декабре 2016 года на боевое дежурство в Крыму заступил полковой комплект зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», а с 1 января 2017 года на боевое дежурство заступил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», — говорится в сообщении.

Также с начала 2016 года в рамках гособоронзаказа авиационные и вертолетные полки и бригады Южного военного округа получили более 40 единиц авиационной техники, в том числе самолеты Су-25СМ, Су-30СМ, вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-26.